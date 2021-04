Barcelona ar putea rata primele doua transferuri ale verii! Ce decizie a luat Juan Laporta si cum afecteaza tranzactiile

Juan Laporta a revenit in functia de presedintele al catalanilor in luna martie a acestui an.

Potrivit jurnalistilor de la RAC 1, Barcelona le-a facut noi oferte lui Garcia si Depay, iar daca acestia vor sa se alature Barcelonei vor trebui sa accepte contracte mai mici din punct de vedere financiar. Asta dupa ce Laporta si noua conducere de pe Camp Nou a analizat atent situatia financiara a echipei blaugrana.



Intelegerea dintre Eric Garcia, tanarul fundas spaniol care acum evolueaza pentru Manchester City, si Barcelona parea a fi completa, insa in cazul unei renegocieri jucatorul isi poate schimb punctul de vedere si sa semneze cu alt club. Depay este cerinta expresa a antrenorului Ronald Koeman, care l-a antrenat pe atacant si la nationala Olandei si sustine ca s-ar potrivi de minune stilului echipei catalane.

Acesta a evoluat in 32 de meciuri in sezonul actual si a reusit sa inscrie de 15 ori si sa ofere 9 pase decisive, in timp ce Eric Garcia a jucat pentru Manchester City in 10 partide, fara sa reuseasca ca contribuie decisiv la inscrierea unui gol.