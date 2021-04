Vesti proaste pentru Barcelona! Jucatorul de 150 de milioane de euro va rata tot sezonul dupa ce a fost operat din nou

Catalanii au reusit sa-si redreseze sezonul dupa ce s-au calificat in finala Cupei Spaniei si se afla la doar un punct de liderul Atletico Madrid.

Dupa ce in startul anului 2021 sezonul parea compromis, echipa blaugrana a reusit sa aiba o serie foarte buna de rezultate in campionat si in cupa, iar acum Barcelona poate castiga ambele trofee. Totusi, exista si vesti mai putin bune, Philippe Coutinho s-a accidentat din nou si a fost operat, urmand sa lipseasca pana la finalul actualului sezon.

Marca scrie ca interventia chirurgicala a fost realizata de medicul echipei nationale a Braziliei, iar obiectivul lui Coutinho va fi acela de a juca la Copa America, competitie care va lua startul in luna iunie a acestui an. Coutinho a jucat ultima oara pentru Barcelona la finalul lunii decembrie. Jucatorul cumparat de la Liverpool, pentru 145 de milioane de euro, a fost folosit in doar 14 partide din acest sezon, reusind trei goluri si doua pase decisive.

Fara Coutinho, dar si fara Ansu Fati, un alt jucator care a suferit o recidiva, Barcelona va lupta pentru castigarea titlului in La Liga. Formatia lui Ronald Koeman a invins luni seara pe Valladolid, scor 1-0, iar catalanii s-au apropiat la doar un punct de liderul Atletico Madrid.