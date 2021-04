Anuntul momentului de la Barcelona! Catalanii vor sa ii prelungeasca contractul lui Dembele! Ce propunere i-au facut 

Ousmane Dembele (23 ani) este unul dintre obiectivele lui Joan Laporta.

Atacantul francez face cel mai bun sezon al sau in tricoul Barcelonei, fiind si primul in care nu lipseste la fel de mult din cauza accidentarilor, din 2017 pana acum, de la transferul sau.

Forma buna i-a determinat pe sefii de pe Camp Nou sa ii propuna o intelegere de prelungire a contractului, iar obiectivul este sa o semneze pana la finalul sezonului. Actuala intelegere cu Barcelona expira in vara lui 2022, iar cotidianul SPORT anunta ca oficialii vor sa ii ofere un contract pe inca 3 sezoane, pentru a se asigura ca nu va pleca liber de contract.

In cazul in care refuza prelungirea, catalanii vor accepta oferte pentru el pe piata transferurilor.

Schimbarea de atitudine a lui Dembele a fost observata si de antrenorul Koeman, care l-a folosit titular in majoritatea meciurilor disputate, iar francezul simte ca este o piesa importanta in echipa catalanilor.

Sursa citata anunta ca mai mult de trei cluburi importante il urmaresc deja, printre care si Manchester United, Chelsea sau Juventus. Mai mult, surse din club sustin ca Juventus ar fi fost cea care l-a facut pe Dembele sa amane negocierile legate de viitorul sau.

Adus in 2017 in schimbul a 135 de milioane de euro, Ousmane Dembele a strans peste 500 de zile de accidentari in tricoul catalanilor. In acest sezon, francezul a reusit sa joace 36 de meciuri si sa inscrie 10 goluri.

Cota de piata a atacantului este de 50 de milioane de euro, conform Transfermarkt.