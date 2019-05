Barca, la un pas sa rateze al doilea MARE TRANSFER al verii! "Au pierdut controlul si se ROAGA de jucator sa accepte un salariu mai mic"

Barcelona spera sa inchida in aceasta saptamana a doua mare mutare a verii.

Dupa De Jong, Barca se pregatea sa anunte inca o lovitura pe filiera Ajax: pustiul-capitan De Ligt. Numai ca lucrurile s-au complicat in ultimele zile, iar Barcelona pare sa fi pierdut controlul de care se bucura cu o luna in urma. Surse din cadrul clubului sustin ca afacerea e din ce in ce mai greu de inchis. De Ligt a primit mai multe oferte foarte bune, superioare financiar celei facute de Barca. Catalanii nu vor sa mai pluseze si incearca sa-l convinga pe De Ligt cu proiectul lor mai atractiv din punct de vedere sportiv.

"Barcelona isi asuma faptul ca a gresit strategia in cazul lui De Ligt, pe care-l putea avea semnat inca din aprilie. Acum controlul e pierdut. Barca il roaga pe jucator sa accepte un salariu mai mic decat ii ofera alte echipe", scrie Sport.es.

Agentul Mino Raiola nu e un impediment major, sustine sursa citata. Raiola isi doreste ca De Ligt sa aiba cel mai bun contract posibil. Desigur, in aceste conditii si comisionul sau ar creste, insa Raiola a dat impresia ca se lupta mai mult pentru fotbalist decat pentru procentul sau, sustin jurnalistii de la Sport.



De Ligt si-ar fi dorit ca situatia sa sa fie lamurita pana la meciurile internationale pe care le va juca in tricoul Olandei, insa totul pare blocat in acest moment. Desi n-are dubii in privinta rolului pe care-l va avea pe termen lung la Barca, De Jong le-a transmis apropiatilor sai ca va lua o decizie pragmatica, in momentul in care va cunoaste toate detaliile ofertelor pe care le va primi.