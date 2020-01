Anunut OFICIAL: Barca poate avea un nou antrenor in urmatoarele ore! Negocierile au fost confirmate!!!

Sefii Barcelonei nu mai au incredere ca Valverde e omul care poate indeplini obiectivele sezonului pe Camp Nou.

Antrenorul si-a dinamitat postul dupa infrangerea cu Atletico din semifinalele Supercupei Spaniei. Valverde mai are contract cu Barcelona pana in vara, dar sunt sanse minore ca acesta sa fie dus pana la capat. Discutiile dintre Barca si Xavi sunt tot mai aproape de o concluzie. Daca Al Sadd, clubul din Qatar unde lucreaza acum Xavi, a lasat de inteles aseara ca n-ar fi de acord cu varianta plecarii antrenorului in acest moment, perspectiva arabilor pare sa se fi schimbat in ultimele ore.

Mohamed Ghulam Al Balushi, directorul sportiv al lui Al Sadd, a recunoscut ca negocierile sunt in toi si a lasat de inteles ca Xavi are sustinerea clubului de a pleca la Barca.

"Da, exista discutii intre Xavi si Barcelona. Ii dorim tot binele din lume, indiferent unde va fi sa antreneze", a spus Al Balushi.

Xavi, 39 de ani, si-a inceput cariera de antrenor in vara, imediat dupa ce a renuntat la contractul de jucator cu Al Sadd. Ca antrenor, Xavi are 14 victorii, doua egaluri si 10 infrangeri. Al Sadd e acum pe 3 in Qatar, cu 21 de puncte, 9 sub liderul Al Duhail, care are insa si un meci in plus disputat.