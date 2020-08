Fanii ar face orice pentru Messi! Ideea inedita a unui suporter german: cum vrea sa stranga aproape 1 miliard de euro pentru superstarul de pe Camp Nou!

Fanii din toata lumea viseaza sa-l vada pe Messi imbracat in tricoul echipei lor preferate.

Argentinianul a anuntat ca nu mai vrea sa ramana pe Camp Nou, iar toata lumea este cu ochii pe ceea ce se intampla la Barcelona.

Echipe din toata lumea au postat glume pe retelele de socializare, anuntandu-l pe Messi ca transferat, iar fanii celor mai bogate cluburi nu pot decat sa viseze ca preferata lor va reusi transferul.

Desi este aproape imposibila mutarea lui Messi la Stuttgart, unul dintre suporteri este hotarat sa faca tot ce ii sta in putinta pentru a ajuta clubul sa-i obtina semnatura fotbalistului.

Astfel, baiatul a organizat o strangere de fonduri, dorindu-si sa adune 900 de milioane de euro, bani care ar urma sa fie folositi pentru transferul superstarului Barcelonei.

Someone has started a fundraiser to try and buy Messi for Stuttgart ... not far to go now ???? pic.twitter.com/5HsSrMbLrY