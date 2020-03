Ajunge Haaland in La Liga? Gigantii din Spania au pus ochii pe fotbalist! Ce spune tatal jucatorului

Tatal lui Haaland a vorbit despre un posibil transfer al fotbalistului.

Erling Haaland a venit la Borussia Dortmund pentru 20 de miliane de euro de la Red Bull Salzburg si s-a facut imediat remarcat in toata Europa. Jucatorul a reusit 12 goluri in 8 meciuri la Dortmund. Acesta a intrat si in istoria Champions League, fiind cel mai tanar marcator care reuseste sa marcheze 10 goluri intr-un singur sezon al competitiei.

Alf-Inge Haaland, tatal lui Erling Haaland, care este si agentul fotbalistului, a spus ca La Liga este un campionat foarte bun pentru jucator.

"Sunt foarte fericit pentru el si Borussia Dortmund, desi, pentru mine, cel mai important lucru este sa creasca in rimtul in care o face acum. Desigur, sunt mandru. Oficialii lui Dortmund ne-au spus ca au nevoie de un jucator ca el. Aceasta este o echipa care se lupta pentru titlu si o sa creasca in continuare in competitiile europene. Tinem legatura cu 100 de cluburi, dar este adevarat ca liga spaniola este foarte buna pentru fiul meu, cu echipe puternice. Nu avem de unde sa stim daca va merge in Spania. Vom vedea ce se va intampla", a spus tatal jucatorului.