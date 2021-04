"Era un Messi pana sa termine junioratul! Este o mare dezamagire!" Un fost jucator de la FCSB, criticat dur! Ce a spus antrenorul lui 

Ion Tomita, fostul antrenor al lui Florentin Matei, l-a descris pe fotbalist in perioada junioratului.

"Florentin Matei a fost o dezamagire foarte mare. Credeam ca o sa ajunga super fotbalist. Era un Messi pana sa termine junioratul.

Nu stiu unde s-a rupt totul, daca din cauza impresarilor sau a anturajului, nu știu. Pentru mine este o dezamagire foarte mare.

Eu am crezut ca va ajunge cel mai mare fotbalist roman. Era o diferenta vizibila intre el si restul. Gigi Becali cand l-a adus la Steaua a zis ca l-a semnat pe Messi", a declarat Ion Tomita, fostul antrenor al lui Florentin Matei, pentru As.ro.

Florentin Matei a fost la juniorii Stelei inca din 2008, urmand sa debuteze in 2010 pentru prima echipa. In acelasi an a fost imprumutat la Unirea Urziceni.

A ajuns in Ucraina, la Volyn Lutsk, apoi in Croatia, la Rijeka, unde a castigat campionatul si Cupa in 2017, urmand sa treaca si prin Emiratele Arabade Unite, la Kalba.

In ianuarie 2019 a revenit in tara la FCSB, ca numai dupa 6 luni, in cara a prins doar 6 meciuri, sa fie pus pe liber de Gigi Becali si sa se transfere la Astra.

Din ianuarie 2020 este la Apollon Limason care in prezent, se afla pe locul 2 in Cipru, dupa 33 de etape, la 3 puncte in spatele Omoniei Nicosia.