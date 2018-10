A aparut de nicaieri iar acum e pe lista Barcelonei! Transferul neasteptat pregatit de catalani: atacantul care si-a marit cotat de 15 ori in 3 luni

Catalanii scriu ca Barcelona este din ce in ce mai interesata de revelatia startului de sezon.

Mundo Deportivo scrie ca FC Barcelona a pus ochii pe Krzysztof Piątek! Atacantul polonez de 23 de ani a surprins pe toata lumea in acest start de sezon in care a reusit nu mai putin de 14 goluri (9 in Serie A, 4 in Coppa Italia si 1 pentru nationala).

Barca se alatura unei liste lungi de cluburi care il monitorizeaza pe Piątek precum Bayern, Atletico, Chelsea sau Juventus. Cei de la Barca nu sunt momentan decisi sa faca o oferta, scriu catalanii, urmand ca Piątek sa fie urmarit in continuare. Ariedo Braida, consultant al Barcei, l-a urmarit deja live pe atacantul polonez si urmeaza sa o faca in continuare.

Cei de la Barcelona sunt incantati de prima impresie, insa s-au lovit de pretul ametitor cerut de Genoa. La doar 3 luni dupa ce a platit 4.5 milioane de euro pentru a-l aduce, echipa la care joaca Ionut Radu cere 60 de milioane de euro! Cum Barca se gandeste deja la un viitor inlocuitor al lui Luis Suarez, cel care urmeaza sa implineasca 32 de ani in ianuarie, Piątek pare in acest moment in pole-position.