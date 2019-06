Cand credeai ca le-ai vazut pe toate pe net, apare Ayla Kristine, o tanara care se mandreste cu talentul ei. Stie sa mearga ca un cal.

Ayla Kirstine este din Norvegia, are 30 de ani si a ajuns cunoscuta in toata lumea dupa ce a postat pe Instagram cateva filmulete in care isi prezinta talentul ei special.

Fata poate sa mearga, sa alerge si sa sara peste obstacole exact ca un cal.

Fara alte comentarii, urmariti clipul de mai jos :)



VIDEO