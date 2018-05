VIDEO: Lovitura "Van Damme" la rugby! Ce s-a intamplat cu jucatorul lovit

Faza vine de la un meci desfasurat in Australia, pe stadionul Allianz din Sydney.

Tevita Nabura, jucatorul echipei Highlanders, si-a lovit adversarul cu o lovitura de kung-fu.

VIDEO AICI



Tevita Nabura red carded in the Waratahs vs Highlanders game for this ‘karate kick’.

What was he thinking? ???? pic.twitter.com/XOnq9DCvzK