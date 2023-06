(P) Liga Națiunilor a ajuns în faza semifinalelor: Prezentarea meciurilor

Programul meciurilor din Liga Națiunilor:

Semifinale

· 14 iunie, de la ora 21:45: Olanda - Croația (se joacă la Rotterdam)

· 15 iunie, de la ora 21:45: Spania - Italia (se joacă la Enschede)

Finala mare - 18 iunie, de la ora 21:45, la Rotterdam

Finala mică - 18 iunie, de la ora 16:00, la Enschede

Olanda are un ușor avantaj la câștigarea trofeului

Cotele la pariuri online fotbal arată un ușor avantaj pentru Olanda la câștigarea terenului, dat cel mai probabil de faptul că găzduiește competiția. În aceste condiții, Unibet îi oferă Olandei cota 2.75 să câștige turneul, Spania are cota 3.50, iar Italia are cota 4.50. Cele mai mici șanse dintre echipele rămase în competiție le are Croația, cu cota 5.50.

Olanda nu a pierdut niciun meci în această ediție de Liga Națiunilor

Olandezii au avut un parcurs aproape perfect în această ediție de Liga Națiunilor, în care au câștigat cinci partide și au făcut o singură remiză, scor 2-2, pe teren propriu cu Polonia. Din grupa olandezilor au mai făcut parte Belgia și Țara Galilor. În fața acestor adversare, Olanda și-a arătat și forța ofensivă și a marcat nu mai puțin de 14 goluri, însă a avut și ceva emoții în defensivă.

În schimb, Croația a terminat pe primul loc într-o grupă în care s-a aflat și câștigătoarea ediției precedente din Liga Națiunilor, Franța. Mai mult, Croația a obținut patru puncte din dubla cu Franța, inclusiv o victorie în deplasare. Din grupă au mai făcut parte Austria și Danemarca. Pentru a învinge Olanda, Croația are cota 3.90, egalul are cota 3.40, iar succesul batavilor are cota 2.00.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 2008, într-un meci amical câștigat de olandezi cu 3-0. Ultima partidă oficială datează din 1998, când Croația s-a impus cu 2-1.

Echipele probabile:

· Olanda: Bijlow; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Aké; De Roon, De Jong, Simons; Bergwijn, Gakpo, Malen

· Croația: Livaković; Juranović, Šutalo, Gvardiol, Sosa; Modrić, Brozović, Kovačić; Pašalić, Kramarić, Perišić

Spania - Italia, un duel de top din semifinale

Două echipe care se cunosc foarte bine și care au oferit multe dueluri spectaculoase și dramatice în ultimii ani se vor întâlni în cealaltă semifinală a Ligii Națiunilor. Spania și Italia sunt două dintre cele mai titrate echipe de pe continent și alocă o importanță semnificativă și Ligii Națiunilor. Ultima dată, echipele s-au întâlnit în semifinalele Ligii Națiunilor din ediția precedentă. Atunci, spaniolii s-au impus cu 2-1 tocmai pe terenul italienilor și au reușit să își ia oarecum o revanșă după ce au fost învinși în semifinalele de la EURO 2020.

Pentru a ajunge în semifinalele Ligii Națiunilor, Spania a avut ceva emoții într-o grupă cu Portugalia, Cehia și Elveția. A avut un parcurs oscilant, inclusiv cu un eșec acasă cu Elveția, dar apoi a câștigat în deplasare cu Portugalia în ultima etapă, scor 1-0, și a obținut calificarea. În schimb, Italia a avut parte de o grupă electrizantă cu Germania, Anglia și Ungaria în care s-au înregistrat numeroase surprize.

Totuși, italienii au reușit să revină pe final și au terminat pe primul loc, ajungând în semifinalele Ligii Națiunilor. Contra Spaniei pornesc cu șansa a doua și au cota 3.40 la victorie, egalul are cota 3.30, iar succesul Spaniei are 2.20.

Echipele probabile:

· Spania: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Zubimendi; Gavi, Asensio, Olmo; Morata

· Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Pellegrini

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

