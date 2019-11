Suedezii, in RAZBOI DESCHIS si cu UEFA: "Mi se pare incredibil! Sunt complet impotriva!" Ce i-a nemultumit pe nordici: "Nu inteleg la ce s-au gandit!"

Tragerea la sorti pentru barajul Nations League care poate duce Romania la EURO 2020 e vineri, ora 13:00, in direct la ProTV.

Suedezii se razboiesc cu toata lumea. Dupa ce au pornit un scandal incredibil cu Romania din pricina unor presupuse scandari rasiste, acum suedezii deschid un front si contra celor de la UEFA.

Janne Andersson, selectionerul Suediei, nu intelege de ce UEFA a ales ca EURO 2020 sa se desfasoare in mai multe tari si mai ales de ce unele echipe sunt privilegiate cum ar fi cazul Italiei care joaca toata meciurile din grupa pe teren propriu.



"Mi se pare incredibil! Este extrem de ciudat ca poti lua o asemenea decizie! Sunt complet impotriva! Nu m-am gandit prea mult la asta pentru ca nu obtinusem calificarea, dar acum mi se pare foarte ciudat! Este foarte ciudat si ca vom juca in tari diferite! Nu inteleg la ce s-au gandit cand au luat aceasta decizie! Nu se gandesc la suporteri? Cum e sa mergi dintr-o tara in alta la un singur turneu final? E foarte ciudat pentru mine!", a declarat Janne Andersson in cadrul unei conferinte de presa.