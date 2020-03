Pierde Bucurestiul organizarea Euro? "S-ar putea sa avem nevoie de alte orase!" Schimbarea la care se poate ajunge dupa criza mondiala

UEFA ar putea fortata sa schimbe capitalele care gazduiesc EURO 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.

Pandemia de coronavirus afecteaza economiile locale, iar asta ar putea duce la mai multe probleme legale care sa impiedice capitalelor care sunt gazde EURO sa mai poata organiza turneul.

Locatiile ar trebui sa isi anuleze planurile deja facute pentru vara lui 2021, pentru a gazdui turneul, iar pe deasupra ar putea pierde veniturile de la multe din evenimentele afectate din acest an. Mai sunt probleme si cu acomodarea, de la hoteluri pana la taxiuri si baruri, care sunt afectate de pandemie in acest moment.

Astfel de probleme ar putea sa faca imposibila organizarea unui eveniment major pentru unele orase, fortand UEFA sa se reorienteze.

Simon Leaf, director asociat la firma londoneza Mischon de Reya a vorbit pentru Sun Sport despre posibilitatea ca turneul sa fie afectat de ceea ce se intampla acum in lume, incluzand finala gazduita pe Wembley.

"Este foarte posibil, chiar si in Marea Britanie. In general, sunt multe industrii in acest moment, in special cele de recreere, care vor avea dificultati mari in urmatoarele luni.

Daca pandemia va continua asa cum pare ca va cotninua, s-ar putea ca turneul din 2021 sa fie foarte diferit de cel care ar fi fost in 2020.

Hotelurile, taxiurile vor avea o vara secetoasa, sa speram ca inca vor fi in carti pentru a putea asigura servicii si sa ne bucuram de evenimentul din 2021", a declarat Simon Leaf pentru Sun Sport.