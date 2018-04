"Toti se dau gangsteri pana cand apare un gangster adevarat" Florian Ceafalau, despre imaginile cu McGregor la puscarie

50.000 de dolari a platit McGregor ca sa iasa din puscarie.

Se stie faptul ca lumea sporturilor de contact nu este una plina de avocati, ingineri si doctori. E una plina de bestii care incearca sa ajunga la coroana de aur calcand pe capete, uneori la propriu, in drumul lor spre glorie.

Asta nu justifica insa gesturile golanesti care apar din cand in cand in aceasta industrie.

Ultimul exemplu este incidentul lui Conor McGregor. Irlandezul a atacat un autocar plin cu luptatori si oameni din staff inainte de gala, provocand taieturi si accidentari mai multor persoane. McGregor a ajuns la inchisoare, insa a fost eliberat a doua zi pe cautiune.

Lista marilor campioni din box, kickbox si MMA care au ajuns la inchisoare este una foarte scurta. Derapajele au fost rare la acest nivel, pentru ca marii campioni inteleg ca pentru a face bani in ring trebuie in primul rand sa fii in libertate. Suna logic, nu?

Cei mai cunoscuti luptatori care au ajuns la inchisoare sunt Mike Tyson si Badr Hari.

Tyson a stat 3 ani la inchisoare pentru un presupus viol in anii '90, care nu s-a demonstrat insa niciodata cu adevarat si asupra caruia planeaza multe semne de intrebare, dupa care a "vizitat" inchisoarea pentru probleme cu drogurile. Badr Hari a stat si el aproape un an la inchisoare dupa ce a batut un barbat intr-un club din Amsterdam.

Unde se incadreaza McGregor in aceasta companie? Nu e nici pe departe gangsterul din Brooklin care a fost Tyson in adolescenta, un pusti fara educatie crescut pe strazi de o mama saraca si un tata adoptiv proxenet. Nu este de asemenea nici marocanul ce s-a batut pe bani de la 16 ani si a reusit sa isi scoata familia din saracie dupa zeci si zeci de meciuri in ring.

McGregor este un irlandez care s-a trezit peste noapte cu 150 de milioane de dolari in cont. Un irlandez care pozeaza in imaginea MMA-ului. Tyson si Badr Hari nu au pozat in nimic, asa au fost ei. Asa au fost crescuti pe strada si asa au stiut sa se comporte, Tyson sa traga cocaina pe nas si Badr sa se bata pe unde apuca. Nu s-au dat cei mai destepti, ca sa arunce apoi cu o cutie de energizant in capul unui copil, ca sa sara in cusca si sa se ia la bataie cu arbitrul sau ca sa arunce cu un tomberon in geamul unui autocar.

Stiti vorba aia, toti se dau gangsteri pana cand apare un gangster adevarat. Sa ne aducem aminte cum a platit McGregor 1 milion de dolari mafiei irlandeze dupa ce l-a lovit pe tatal unui sef mafiot intr-un club? Pai ce-ai facut, Bobita?! Ori suntem mafioti, ori nu mai suntem.

PS: Daca tot episodul asta a fost o schema de marketing pentru un viitor meci cu Khabib, pentru mine totul a fost un epic fail. McGregor ar trebui sa pozeze intr-un mare campion, nu intr-un gangster wannabe! Gesturile astea te fac sa iti pierzi toti fanii. Uitati-va la Jon Jones, tinde spre anonimat dupa ce s-a drogat si a dat cu masina peste o femeie gravida, a fost prins dopat, a fost prins drogat si asa mai departe. Fanii te iarta o data, de doua ori, dar nu la infinit.