Neluțu Varga, generos după calificarea CFR-ului în grupele Conference League! Ce primă le-a oferit jucătorilor 

CFR Cluj a izbutit să se califice în grupele UEFA Conference League. După un 0-0 pe terenul lui Maribor, campioana României a lovit în minutul 90, când Lovro Cvek (27 ani) a marcat cu un gol superb din foarfecă.

Chiar dacă obiectivul anunțat de conducerea CFR-ului la începutul sezonului era calificarea în grupele Champions League sau Europa League, Neluțu Varga și-a premiat jucătorii după ce au eliminat-o pe Maribor. Potrivit PlaySport, omul de afaceri i-a recompensat pe elevii lui Dan Petrescu (54 ani) cu câte 5.000 de euro.

CFR Cluj face parte din Grupa G UEFA Conference League și se va duela pentru un loc în fazele superioare ale competiției cu Slavia Praga, Sivasspor și Ballkani.

Dan Petrescu, nervos după calificarea CFR-ului în grupele Conference League

„Da, era un idiot acolo. Și i-am zis să tacă din gura. Zicea că trebuie să joace nu știu cine. Tot meciul mi-a dat indicații. Și nu l-am mai suportat, sincer. Vine la fiecare meci, eu cred că e pus de cineva.

În primul meu an la CFR aveam nu știu câți puși să strige împotriva mea. Nici cu muncă și rezultate nu îi cucerești pe toți, asta e problema. Și după 10 ani voi fi contestat, asta este recunoașterea. Eu îmi văd de meseria mea. Dar nu am rezistat, sincer. Tot îmi zicea pe cine să bag și pe cine să scot. Nu am putut să mă concentrez pe final”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului cu Maribor, 1-0.