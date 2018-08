"O cursa de 200 de milioane intre un Lamborghini si un tanc!" Florian Ceafalau despre meciul anului, anuntat aseara

Vezi cu cine se bate McGregor si ce sanse are sa castige.

Cam 200 de milioane de dolari o sa genereze meciul dintre McGregor si Khabib Nurmagomedov, confruntare anuntata oficial aseara de catre UFC. Cei doi se vor lupta pentru a vinde meciul in sistem PPV dar si pentru suprematie in divizia usoara din UFC.

Aproape 2 ani de pauza din MMA are McGregor, perioada in care Khabib i-a luat centura de pe umar din cauza lipsei de activitate. De altfel, Conor a avut activitate, castigand 100

de milioane de dolari dupa o joaca cu Mayweather si apoi luandu-si o vacanta de un an.

Meciul dintre cei doi va fi unul extrem de interesant, mai ales pentru felul in care lupta, doua stiluri total diferite ce fac din aceasta confruntare una extrem de imprevizibila. Iata mai jos o analiza a celor doi, ce plusuri si minusuri au inainte de lupta din octombrie

CONOR McGREGOR

Plusuri: Irlandezul este unul dintre cei mai buni strikeri din MMA, avand o inteligenta extraordinara, reusind sa intinda de multe ori capcane adversarilor si sa ii prinda descoperiti. De asemenea, Conor stie sa isi adapteze foarte bine tactica in functie de stilul adversarului. Foarte precis cu loviturile de brat, irlandezul are si niste lovituri de picior foarte periculoase.

Minusuri: Cea mai mare problema a lui Conor este rezistenta la efort. A obosit de prea multe ori, prea repede, in meciurile cu Nate Diaz dar si cu Floyd Mayweather. De asemenea, Conor trebuie sa gaseasca o solutie sa nu fie dus jos de rus, sansele sale sa castige la sol fiind foarte mici.

KHABIB NURMAGOMEDOV

Plusuri: Unul dintre cei mai buni practicanti de lupte libere din MMA, Khabib impune un ritm extrem de ridicat in fiecare meci. Stilul acestuia este de a-si sufoca adversarii pana acestia cedeaza fizic si psihic si apoi sa ii termine la sol.

Minusuri: Pe langa cel mai bun "wrestling", Khabib mai conduce o ierarhie in UFC, cea a celui mai slab striking dintre luptatorii de elita. Rusul pare un kickboxer cu 6 luni de antrenament, nu un campion mondial in cel mai complex sport de lupta.