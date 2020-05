Anuntul momentului in Italia! Clinica din Roma unde a fost operat Chiriches propune un test revolutionar pentru COVID-19: rezultatul e dat in 8 minute

Din articol Liber la pregatire pentru reluarea Ligii 1!

Clinica Villa Stuart din capitala Italiei pune la dispozitie echipelor din Seria A doua teste pentru coronavirus ale caror rezultate sunt aflate in mai putin de 30 de minute.

La clinica din Roma s-au operat mai multi fotbalisti, printre ei fiind si romanii Vlad Chiriches si Adrian Stoian.

Cel mai rapid test este cel de sange, rezultatul fiind primit dupa 8 minute. Al doilea test este obligatoriu doar daca jucatorii au mai fost depistati pozitiv in trecut. In cazul celui de-al doilea test, se va prelua secretie din saliva, iar rezultatul il vor primi in 20 de minute.

Mai multe cluburi din Italia vor incepe in aceasta saptamana antrenamentele, iar testul va ajuta la desfasurarea fotbalului pe timp de pandemie in conditii de maxima siguranta.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca starea de urgenta nu va fi prelungita si fotbalistii pot incepe cantonamentele din data de 15 mai.

