BREAKING NEWS! "Fotbalistii vor putea incepe cantonamentele!" Klaus Iohannis a facut anuntul oficial! Ce masuri de relaxare se mai aplica dupa 15 mai

Presedintele a vorbit intr-o sedinta la Palatul Cotroceni.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut marele anunt! Dupa 15 mai, echipele de fotbal profesionist se pot intoarce in cantonamente pentru a se pregati pentru finalul Ligii 1.

"Fotbalistii vor putea incepe cantonamentele. Bazele sportive vor fi deschise doar pentru sportivii profesionisti.", a spus Presedintele.

Iohannis a anuntat si alte masuri de relaxare luate dupa 15 mai: "Nu vom prelungi starea de urgenta, astfel ca 14 mai va fi ultima zi cu stare de urgenta. Apoi vom intra in stare de alerta. Deplasarile in afara localitatii sunt permise in interes de munca sau pentru sportul individual, de exemplu mersul cu bicicleta. Dupa 15 mai ne putem deplasa in localitatile in care avem treaba, fara declaratie. Se vor redeschide cabinetele stomatologice, saloanele de frizerie, dar toate cu masuri speciale de distantare."

De asemenea, Iohannis a anuntat ca localitatile aflate in carantina nu vor beneficia de masuri de relaxare din 15 mai si vor trebui sa mai astepte.