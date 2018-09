Lovitura grea pentru nationala Romaniei! Postolachi poate ajunge la alta nationala: "Nu inteleg de ce nu am fost chemati pana acum!"

Romania risca sa piarda unul dintre cei mai talentati jucatori din fotbalul mondial.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Atacantul de 18 ani al celor de la Paris Saint-Germain, Virgiliu Postolachi, asteapta in continuare sa devina roman! Tatal jucatorului spune ca nationala Romaniei l-ar putea pierde pe Postolachi daca acesta nu primeste curand cetatenia romana. Federatia din Moldova vrea sa profite de aceasta situatie.

"Va spun sincer ca sunt un pic deranjat de situata actuala si nu inteleg de ce nu am fost chemati nici pana acum la Bucuresti sa depunem juramantul, desi am fost anuntati ca actele pentru redobandirea cetateniei romane ne-au fost acceptate. Daca baiatul meu mai vrea sa joace pentru Romania? La aceasta intrebare, va rog, sa imi permiteti sa nu va mai raspund deoarece nici pana acum nu am primit pasaportul.



In ultimul timp Virgil a tot primit convocari de la Federatia din Moldova, dar am zis totusi sa nu le onoram. insa nu stim cat timp vom mai face lucrul asta daca nu primim mai repede de la Bucuresti invitatia pentru depunerea juramantului" a declarat tatal jucatorului, Oleg Postolachi, pentru Fanatik.

Ce spune Federatia

Mihai Stoichita, directorul tehnic de la FRF, a confirmat problemele legate de naturalizarea atacantului de la PSG: "Iti dai seama ca daca ar fi fost dupa noi, atunci l-am fi convocat deja pe Virgil pana acum. Dar ce a depins de noi sa stiti ca am facut. insa acum totul depinde de autoritatile din Romania, iar legea e lege pentru toata lumea. Am inteles ca ei doresc redobandirea cetateniei romane pentru toti membrii familiei lor, iar acest lucru ingreuneaza un pic procedurile. Nu cunosc nici eu prea multe detalii ca sa va dau. Dar cu cat totul dureaza mai mult, atunci cu atat vom avea noi probleme mai mari.



Stim, dar mai bine spus eram convinsi ca se vor face presiuni din Republica Moldova pe tatal lui Virgiliu Postolachi. si asa s-a intamplat. Noi speram totusi ca tatal lui Virgiliu Postolachi o sa reziste tuturor presiunilor, iar baiatul lui o sa depuna cat mai repede juramantul ca totul sa fie ok pentru noi. insa noi cei din FRF trebuie doar sa asteptam, deoarece nu prea avem ce sa mai facem. Tot ce a depins de noi va mai repet inca o data ca am facut. Acum trebuie doar sa asteptam" a declarat Stoichita.