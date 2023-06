Naționala Spaniei este a treia câștigătoare din Nations League, competiția apărută în 2018, care a mai fost câștigată de Portugalia și Franța. Furia Roja, sub conducerea noului selecționer, Luis de la Fuente, a trecut în semifinale de Italia, scor 2-1, iar în finală s-a impus la loviturile de departajare.

După finala care s-a disputat în Olanda, pe stadionul lui Feyenoord, spaniolii s-au întors în capitala țării, la Madrid, pentru a sărbători trofeul câștigat. 'Petrecerea' s-a desfășurat la WiZink, stadionul echipei de baschet a lui Real Madrid, iar mii de fani madrileni s-au strâns pentru a celebra cu ibericii.

Gavi (18 ani) a fost titular în finală, fiind și cel mai tânăr jucător care reușește să câștige un trofeu alături de naționala Spaniei. Mijlocașul Barcelonei a trecut însă prin momente neplăcute când Fabian Ruiz i-a oferit microfonul. Tânărul fotbalist a încercat să vorbească, însă fanii din sală au început să îl huiduie și să strige împotriva echipei sale.

„Nenorocita Barca, nenorocita Barca”, au cântat fanii când tânărul fotbalist încerca să vorbească.

„Bună seara tuturor. Vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect, fiecărui fan al echipei naționale a Spaniei. Fără voi ar fi fost imposibil. Vom fi etern recunoscători. Trăiască Spania!”, a spus Gavi.

The WiZink centre (Real Madrid's basketball stadium) chanting 'Pu** Barça' while Gavi was giving a speech during Spain's Nations League celebrations.

Peaks of ugly behavior. Torturing an 18 year old kid during your own national team's success. ????????????pic.twitter.com/Mbdl0wKMaj