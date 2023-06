După semifinalele în care Croația a trecut de Olanda (4-2) și Spania a învins Italia (2-1), finala Nations League se anunță strânsă, întrucât ambele echipe sunt într-o formă bună.

Iată cum ar putea primul 11 al celor două echipe

Selecționerul Luis de la Fuente, aflat la al patrulea meci pe banca Spaniei, ar putea trimite în teren următoarea echipă:

Portar - Unai Simon (Athletic Bilbao)

Fundași - Jesus Navas (Sevilla), Le Normand (Real Sociedad), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona)

Mijlocași - Rodri (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (PSG)

Atacanți - Gavi (Barcelona), Yeremi Pino (Villareal), Morata (Atletico Madrid)

Pentru formația care a obținut bronzul la Campionatul Mondial din Qatar ar putea intra pe gazon următoarea echipă:

Portar - Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Fundași - Josip Juranovic (Union Berlin), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb), Domagoj Vida (Beșiktaș)

Mijlocași - Ivan Perisic (Tottenham), Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter)

Atacanți - Pasalic (Atalanta), Kramaric (Hoffenheim), Ivanusec (Dinamo Zagreb)

Luis de la Fuente declara, într-o conferință de presă, că: „Ceea ce îți oferă recunoaștere sunt trofeele, dar ce contează cu adevărat este munca din spate. Titlurile te încoronează, iar o finală e un privilegiu. Dacă lași totul de-o parte, nu poți fi supărat. Normal că vrem să câștigăm, doar că nu pentru mine. Eu vreau să văd oamenii fericiți”, a citat Marca.

Întrebat despre Luka Modric, cel mai important jucător al Croației și unul dintre cei mai buni mijlocași ai tuturor timpurilor, selecționerul Spaniei a spus că „Ne pune la grea încercare, dar nu numai el. Atât potențialul său, cât și al Croației, este enorm. Trebuie să fim mai buni chiar și acolo unde nu avem slăbiciuni.”

The UEFA Nations League final is set for Sunday ????

???????? Croatia vs. Spain ???????? pic.twitter.com/eBJQFDmCIG