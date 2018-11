Inca un meci de top pentru Hategan! UEFA l-a trimis la unul dintre cele mai tari dueluri ale saptamanii in Nations League!

Ovidiu Hategan va conduce partida din UEFA Nations League dintre Germania si Olanda, care va avea loc luni seara.

Ovidiu Hategan, cel mai bine cotat arbitru roman in acest moment, a fost trimis de UEFA la una dintre cele mai tari partide ale saptamanii in Nations League. El va arbitra Germania - Olanda, meci care se va juca luni seara, de la 20:45, la Gelsenkirchen!



Ovidiu Hategan ii va avea alaturi de Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (tusieri), Radu Petrescu, Sebastian Coltescu (aditionali) si Radu Ghinguleac (rezerva).



Hategan a mai arbitrat in aceasta toamna Barcelona - Inter si Juventus - Manchester United.