„România, te iubesc! Murim pentru acest tricou!” Discurs de mare lider al lui Ianis Hagi după victoria cu Andorra! Ce a spus despre faza penalty-ului

Tricolorii au câștigat duelul de pe Arena Națională cu Andorra și au urcat pe primul loc în grupă, profitând de remiza Elveției cu Belarus, scor 3-3, dar și de amânarea meciurilor Israelului. Nicolae Stanciu a deschis scorul, iar Ianis Hagi a dublat avantajul.

Răzvan Marin a reușit să facă 3-0 din penalty înainte de pauză, iar Florinel Coman a închis tabela în a doua repriză.

Ianis Hagi: „Murim pentru acest tricou!”

Ianis Hagi a vorbit despre victoria obținută, extrem de mândru de cele trei puncte, dar și de golul pe care a reușit să îl marcheze. Mijlocașul a spus, încă o dată, cât de mult înseamnă naționala pentru el, după ce a fost surprins spunând: „România, te iubesc”, în urma reușitei sale.

„O victorie bună, o victorie pe care ne-am dorit-o, un meci pe care era normal să îl câștigăm, toată lumea se aștepta la asta și ne-am făcut datoria. Știam că vom avea două meciuri pe care le vom controla în această lună, doar că trebuia să dăm gol repede, să desfacem echipele, toată lumea știe că în primul meci nu am reușit să facem asta, în al doilea am reușit, s-a văzut, apoi goluri au venit, s-a jucat bine, am fost mai deciși în fața porții. O victorie meritată, era și normal să câștigăm.

Mă simt bine, nu cred că mai este un secret, toată lumea știe că mă simt bine în acea poziție de 10, sunt într-adevăr un jucător polivalent, am jucat de la mijloc în sus pe toate pozițiile, dar mă simt bine acolo, mă simt bine că am marcat primul gol la națională după accidentare. O seară fericită, o victorie pe care trebuia să o obținem, mergem cu gândul la dubla din noiembrie.

Nu mi-a fost teamă la penalty, cred că s-a și văzut și la primul meci din această campanie, suntem un grup unit, ne ajutăm unul pe celălalt, dădusem gol deja, Răzvan a venit, eram amândoi la penalty-uri, am vorbit pe teren și am întrebat care și cum. A zis că îl bate el, nu am stat să ne certăm, important e ca toată lumea să aibă reușite, toată lumea să aibă moralul cât mai sus, discutăm, vedem cine se simte bine, important e că s-a marcat și că am reușit să dăm gol acea fază.

Am spus România, te iubesc, cred că e un mesaj scurt pe care am vrut să îl transmitem noi ca grup, iubim țara indiferent de rezultate grupul acesta va da mereu 100% pe teren, murim pentru acest tricou și a fost mesajul meu către toată lumea, către toată țara, către copiii care au venit la ora aceasta să vină să ne susțină, incredibil”, a declarat Ianis Hagi la finalul meciului.

Clasamentul în grupa României

1. România - 16p (8 meciuri, golaveraj +9)

2. Elveția - 15p (7 meciuri, golaveraj +12)

3. Israel - 11p (6 meciuri, golaveraj 0)

4. Kosovo - 7p (7 meciuri, golaveraj 0)

5. Belarus - 6p (8 meciuri, golaveraj -7)

6. Andorra - 2p (8 meciuri, golavaraj -14)

Programul României

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția (Arena Națională, București)

Programul Israelului

15 noiembrie, ora 21:45: Israel - Elveția (meci care trebuia să se dispute în octombrie)

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: Andorra - Israel

Kosovo - Israel (meci care trebuia să se dispute în octombrie, amânat. UEFA nu a comunicat noua dată de disputare)

Programul Elveției

15 noiembrie, ora 21:45: Israel - Elveția

18 noiembrie, ora 21:45: Elveția - Kosovo

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția