Selecționata lui Edward Iordănescu a obținut două rezultate de egalitate în ultimele două meciuri (0-0 vs Kosovo și 2-2 vs Elveția) și două victorii în primele două partide din grupă (2-0 vs Andorra, 2-1 vs Belarus).

„Ne calificăm la EURO?” Vivi Răchită a răspuns imediat

Valeriu Răchită, fost internațional român, a fost întrebat dacă reprezentativa de fotbal a României se poate califica la EURO și a remarcat faptul că nici nu concepe ca naționala să mai rateze un astfel de turneu.

De asemenea, Vivi Răchită a precizat că România a ajuns și într-o grupă de calificare bună, cu echipe precum Andorra, Kosovo, Belarus, Israel sau Elveția care nu par greu de învins.

„Ar fi culmea să nu ne calificăm. Eu cred că ne calificăm. Trebuie să ținem toți cu naționala acum, chiar dacă unii mai au interese personale. Suntem români. Avem și un culoar bun, avem două meciuri în septembie acasă și, dacă scoatem patru puncte, sunt șanse 90% să ne calificăm.

Să ne amintim de jocul naționalei din timpul lui Victor Pițurcă, de calificările cu el selecționer. Nici atunci nu ne plăcea jocul. Dar noi nu suntem Brazilia, Anglia, Spania ca să avem generații de fotbaliști care să domine orice echipă. În funcție de adversar, încercăm să ne facem tactica de joc așa fel încât să scoatem rezultate bune.

Edi a scos rezultate bune, suntem neînvinși, suntem în obiectiv. Jocul? Cu toții ne-am dori spectacol, dar, ca să vezi un spectacol, te duci în altă parte. Uite, nici teatrul de vară de la Mamaia nu mai e deschis”, a spus Vivi Răchită, într-un interviu pentru Sport.ro.

Elveția - România 2-2

Naționala Elveției a început în forță meciul de la Lucerna. Mai întâi, Mohamed Amdouni a deschis scorul în minutul 28, ca în minutul 41, înainte de pauză, să realizeze „dubla” și să creeze un avantaj de două goluri în fața „tricolorilor”.

În repriza secundă, Valentin Mihăilă a făcut show pe final! Fotbalistul a redus din diferență în minutul 89, iar în prelungirile partidei (90+2') a reușit să restabilească egalitatea și să aducă un punct important pentru selecționata lui Edi Iordănescu în calificările pentru EURO 2024.

Clasamentul din grupa României