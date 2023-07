Surpriză uriașă! Manchester United s-a despărțit de cel mai vechi jucător: „Îți urăm un viitor strălucit”

După 12 sezoane petrecute la echipă, David de Gea nu va mai fi portarul de bază al lui Manchester United. Echipa pregătită de Erik ten Hag a oficializat printr-un comunicat despărțirea de goalkeeperul spaniol.

An incredible servant, and an extremely special person.

Wishing you every success for the future, @D_DeGea ❤️#MUFC pic.twitter.com/tiIoZYPkJE