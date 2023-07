Ieri, am atins împreună cu Răchită subiectul naționalei de tineret, ai cărei jucători s-au făcut de râs la Campionatul European U21, organizat de România și Georgia.

În afară de regula U21, zi-mi ce ai mai remarcat pozitiv de când e Burleanu la Federație.

Avem arbitri în top, Burleanu e în Comitetul executiv al UEFA. Și faptul că acest campionat european de tineret a fost organizat și în România i se datorează în mare parte lui. Eu m-am intersectat doar o dată cu el de când e la FRF, nu am niciun interes.

La negativ ce ai trece?

Ratările calificărilor la turneele finale. Noi spuneam de Mircea Sandu că e cel mai mare președinte din România, dar el a beneficiat de generația ui Hagi și Gică Popescu, apoi de generația lui Chivu și Mutu. Dacă am fi avut acum generația lui Mutu și Chivu, eram bine. Atunci, îi certam, îi făceam praf prin ziare când mai aveam un meci egal acasă. Acum, am retrogradat în Liga a treia în Nations League.

Ne calificăm și noi la Euro?

Ar fi culmea să nu ne calificăm. Eu cred că ne calificăm. Trebuie să ținem toți cu naționala acum, chiar dacă unii mai au interese personale. Suntem români. Avem și un culoar bun, avem două meciuri în septembie acasă și, dacă scoatem patru puncte, sunt șanse 90% să ne calificăm.

Ca joc, nu prea ne-a plăcut naționala...

Să ne amintim de jocul naționalei din timpul lui Victor Pițurcă, de calificările cu el selecționer. Nici atunci nu ne plăcea jocul. Dar noi nu suntem Brazilia, Anglia, Spania ca să avem generații de fotbaliști care să domine orice echipă. În funcție de adversar, încercăm să ne facem tactica de joc așa fel încât să scoatem rezultate bune.

Edi a scos rezultate bune, suntem neînvinși, suntem în obiectiv. Jocul? Cu toții ne-am dori spectacol, dar, ca să vezi un spectacol, te duci în altă parte. Uite, nici teatrul de vară de la Mamaia nu mai e deschis (n.r. - Vivi Răchită se afă la mare, în concediu, în această perioadă).

Drăgușin e un câștig?

Se vede școala italiană, se vede că a stat lângă Bonucci și Chiellini. Chiar dacă n-a jucat foarte mult la Juventus, a prins de la ei la antrenamente, pregătirea meciurilor, așezări. A înțeles cum închideau spațiile cei doi. Ca fundaș central, nu trebuie să alergi foarte mult. Trebuie poziționare, gândire, să anticipezi unde vine mingea. Are și un fizic care îi permite să ajungă unul din marii fundași ai României.

Pe Pușcaș cum îl vezi? E de națională sau nu este?

Pe vremea lui Hagi sau a lui Mutu nu avea loc în lot. În niciun caz! Penuria de vârfuri din fotbalul românesc a dus aici. La FCSB e atacant central un italian, la Rapid e bosniac, la CFR e tot străin, depinde cine joacă. La Sepsi, la fel. În afară de Hagi, toate echipele de pe primele locuri au vârfuri de atac din străinătate.

Să naturalizăm unul...

Pe cine să naturalizăm? Noi trebuia să-l naturalizăm pe Camora la 26-27 de ani și l-am naturalizat la 33. Ce să mai facem cu el? La noi nu vin jucători străini de valoare, care n-au jucat la echipele lor naționale. La noi, ce rămâne. Firimiturile. Dacă am avea și noi bani, am cumpăra jucători buni.

Ai fost la o repriză să-ți arzi licența de antrenor. Ai zis că îi dai foc la Universitate dacă ia FCSB titlul.

La 2-0 pentru FCSB, pregătisem chibriturile. (n.r. - râde) I-am zis apoi lui Gică Hagi că am avut emoții. Mi-a mulțumit că am avut încredere în ei. Eu am ales normalitatea. Mi se părea incredibi ca o echipă condusă din fotoliu să câștige campionatul într-un fotbal în care îi aveam antrenori pe Hagi, Bergodi, Dan Petrescu, Mutu, Neagoe, oameni care au făcut ceva în fotbal și care au licențe.

Au fost la școală, au învățat, s-au updatat. Și venea Gigi cu bagheta magică din fotoliu să ia el titlul. Am avut încredere în Hagi și în echipa lui. Și eram convins că Gigi o comite la pauză. Așa cum s-a întâmplat. Dacă nu o comitea, mă țineam de cuvânt, rămâneam fără licență. Păi nici nu mai aveam ce face cu ea. Am vorbit cu colegi de-ai mei și ne întrebam de ce mai mergem la școală, de ce mai luăm licența, de ce mai mergem în străinătate să ne perfecționăm, dacă titlul e câștigat de cineva care face echipa și schimbările de acasă.

Arăta cam urât pentru fotbalul românesc...

Eu cred că nu numai noi, cei cu licență, am vrut să ia Farul titlul. Eu cred că și cei din Federație și-au dorit să câștige Farul.

Are Farul șanse cu Sheriff?

Sheriff nu mai este echipa care bătea pe „Bernabeu” acum câțiva ani. Eu sper ca Gică să treacă și să meargă cât mai mult în cupele europene, pentru că ar fi păcat de jucătorii tineri pe care îi are. Mi-aș dori ca Gică Hagi, care produce jucători, să-i vândă direct în fotbalul mare, să nu mai treacă pe la FCSB și apoi să plece afară. Farul este un brand și trebuie să-și facă un nume și în străinătate. Se construiește și stadionul. Când va fi gata, va fi și o emulație. Cupele europene le ridică jucătorilor cota.

I-ai cerut scuze lui Meme că l-ai numit „Lăbuș”?

Nu eu l-am numit Lăbuș. Eu am spus ce a zis Becali: „Nu vă bateți cu câinele, bateți-vă cu ursul”. Cu el adică. Pe Meme l-a făcut câine. Dacă eram în locul lui, niciodată nu voiam să fiu Lăbuș. Voiam să fiu și eu Moș Martin.

N-ai vorbit cu el de atunci?

Păi n-a jucat pe partea mea.