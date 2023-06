„Băi, Moruțan, băi, Mihăilă!” Gică Popescu, mesaj dur pentru jucătorii naționalei: „Să fim penibili la televizor?”

„Tricolorii” au egalat nesperat în duelul de la Lucerna, deși au fost dominați complet de elvețieni pe durata întregii partide. Dubla lui Mihăilă din pasele lui Moruțan a reușit să aducă un punct naționalei, care se menține pe locul al doilea în clasamentul Grupei I.

Jucătorii naționalei și selecționerul au fost însă dur criticați pentru prestația de luni seară. Gică Popescu a fost unul dintre cei mai vocali oameni din fotbal care „a dat de pământ” cu fotbaliștii români, dar și cu Edi Iordănescu după ce i-a auzit discursul.

Gică Popescu le-a răspuns lui Mihăilă și Moruțan

Autorul celor două goluri a avut un discurs tranșant la finalul meciului pentru a închide gura criticilor, fiind susținut și de cel care l-a asistat la reușite, Olimpiu Moruțan. Auzind declarațiile celor doi, Gică Popescu a răbufnit și le-a transmis un mesaj clar.

„Băi, Moruțan, băi, Mihăilă, am avut 15 ani de echipă națională? Dacă nu vă criticăm noi... Ce vreți să vă lăudăm când Elveția are 10 ocazii de gol, să fim penibili la televizor? Să zicem ce bine am jucat? Da, rezultatul este unul extraordinar. Și să dea Dumnezeu să ne ducă acest punct la Campionatul European, dar nu poți aștepta ca de fiecare dată să îi pice mingea în cap lui Pușcaș și să facem puncte, mai trebuie să și jucăm.

Una dintre imaginile abordării meciului de aseară e pe undeva în minutul 35, când Coman a respins din careu cu capul. Nu poți să ai o astfel de abordare și să pui probleme cu jucătorii cei mai ofensivi la nivelul fundașilor laterali. Toată repriza a doua acolo au stat. La 2-0 am avut fix aceeași abordare ca în primele minute, nu s-a schimbat nimic.

Eu refuz să cred că naționala Elveției are o îndemănare mai mare decât noi. Ce ne lipsește este curajul, iar asta vine de la partea tehnică, de la ce trasmite antrenorul”, a declarat Gică Popescu la Digi Sport.

VIDEO - Declarațiile lui Valentin Mihăilă după remiza cu Elveția