Gică Popescu a schimbat discursul: „Îmi prezint scuzele față de Edi Iordănescu!” De ce a fost acid la adresa selecționerului

România a smuls un egal în Elveția, 2-2, în runda a patra a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024. Rezultatul este cu atât mai surprinzător având în vedere că în minutul 88, scorul era 2-0 pentru gazde. Numai că în trei minute, între minutele 89 și 92, tricolorii au egalat, grație golurilor lui Valentin Mihăilă (23 ani), servit ideal în ambele rânduri de Olimpiu Moruțan (24 ani).

Gică Popescu și-a prezentat scuzele față de Edi Iordănescu

La finalul meciului, Gică Popescu i-a criticat dur pe Edi Iordănescu și elevii săi pentru prestația pe care au avut-o în partida de la Lucerna. Văzând că discursul său a căpătat amploare în spațiul media, a doua zi, președintele Farului Constanța a venit cu unele precizări.

„Îmi mențin absolut tot ce am spus aseară, dar cumva înfierbântat, dacă am avut o adresare nepoliticoasă la adresa lui Edi, atunci îmi prezint scuzele. Din cauza acestei tensiuni create de evoluția echipei noastre, care după părerea mea a fost una dintre cele mai slabe ale naționalei noastre, îmi prezint scuzele. Însă, cred că am făcut unele dintre cele mai slabe meciuri ale echipei naționale, cu toate că rezultatul a fost unul senzațional.

Când vorbesc de evoluție mă refer la ambele jocuri, cel cu Kosovo, unde nu am avut nicio ocazie cu ehipa clasată pe locul 107 în ierarhia mondială, iar aseară dacă era un 3-0 sec cred că era un rezultat normal. Pe mine m-a deranjat ieșirea lui Edi Iordănescu, care putea să recunoască evoluția slabă a echipei noastre. Și noi am jucat la echipa națională meciuri poate la fel de proaste, avem un palmares negativ contra Elveției, și noi am suferit o înfrângere cu 1-4 cu Elveția la Mondialul din 1994, fără drept de apel. Dar să ieși și să spui, după o evoluție catastrofală, că suntem pe drumul cel bun și că noi am creat valori. Pe mine sincer m-a deranjat. De aceea suntem în studiourile TV, să ne spunem părerea. Avem o experiență bogată în cadrul echipei naționale și putem să ne spunem părerea. Dacă ar fi ieșit și ar fi spus că am câștigat printr-un noroc incredibil... Refuz să cred că la golul doi, când i-a căzut mingea în cap lui Pușcaș, a ajuns la Moruțan și Mihăilă a marcat”, a declarat Gică Popescu la DigiSport.

Discursul furibund al lui Gică Popescu

„Doamne ferește să fie acesta drumul cel bun!

Băi, Edi, tu nu știi ce înseamnă echipa națională! Nu poți să vii după meciul ăsta execrabil când putea să te umfle Elveția cu 7-0, să spui că vii pe drumul cel bun! Să spui că creăm valori! Care valori?

Băi, băiatule, la echipa națională sunt rezultate! Să-i mulțumim lui Dumnezeu că i-a căzut mingea în cap lui Pușcaș.

Doamne ferește să fie ăsta drumul cel bun al echipei naționale! Nu grup, nu familie, rezultate! Ai făcut cele mai proaste meciuri din istoria națională. Lasă-l pe taică-tu să ducă naționala pe drumul cel bun dacă nu te simți în stare.

Astea sunt valorile pe care le creează Edi la echipa națională? Că îi cade mingea pe cap lui Pușcaș? Nu astea sunt valorile pe care le vrem”, a declarat Gică Popescu pentru Prima Sport.

Clasament Grupa I, după patru meciuri

Elveția - 10 puncte

România - 8 puncte

Israel - 7 puncte

Belarus - 3 puncte

Kosovo - 3 puncte

Andorra - 1 punct

Doar primele două naționale clasate se califică la Campionatul European din 2024.