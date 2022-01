„A venit după mine!” Boloni a încercat să-l aducă pe Miriuță la națională. Dezvăluirea făcută de oficialul lui Baia Mare

Dacă va accepta propunerea lui Burleanu, Boloni va reveni pentru a doua oară la cârma naționalei. Tehnicianul ajuns la 68 de ani a mai stat pe banca României în perioada 2000-2001.

Vasile Miriuță, directorul tehnic de la CS Baia Mare, se numără printre oamenii care și-ar dori ca Boloni să preia naționala României.

Fostul antrenor al lui CRF a dezvăluit că are o relație foarte bună cu Boloni încă din perioada în care activa ca jucător. Tehnicianul de 68 de ani fiind cel care a încercat să-l aducă la națională în perioada în care îmbrăca tricoul lui Cottbus.

Miriuță: „Boloni a venit după mine la Frankfurt!”

„Tare m-aș bucura ca Boloni să semneze cu echipa națională. Ne știm. El m-a vrut la națională. Jucam în Germania. A venit la Frankfurt și mi-a zis că vrea să mă ia la echipa națională. I-am zis că aș veni cu mare drag, dar cu 2 zile în urmă îmi spuseseră și ungurii și m-am dus la naționala Ungariei. Mi-aș fi dorit să joc la echipa națională, dar nu s-a putut.

Are ochi, a antrenat jucători mari și a câștigat campionate. Are o carte de vizită foarte bună. Dacă alți antrenori nu au putut să ajungă la națională, dânsul e un antrenor liber. Ar fi o alegere bună din partea Federației. M-aș bucura foarte mult. E cea mai bună varianta la ora actuală. Eu am zis că Dan Petrescu e cel mai indicat, dar dacă el nu s-a dus, Boloni e cea mai bună variantă.

Eu credeam că se vor înțelege și Dan Petrescu va merge la națională. Și el și-a manifestat dorința de a antrena echipa națională, dar eu cred că acea clauză a fost problema, de 400 de mii de euro”, a declarat Vasile Miriuță, la Fotbal Club.

Boloni, contract pe doi ani cu FRF

Boloni are pe masă un contract pe următorii doi ani, iar obiectivul său principal ar fi calificarea la Campionatul European din 2024.

Laszlo Boloni nu ar fi la primul său mandat pe banca tehnică a naționalei. Antrenorul a mai ocupat poziția de selecționer în perioada 2000 - 2001. 10 meciuri a jucat România sub comanda sa, dintre care 4 amicale. Șase victorii au obținut „tricolorii” cu Boloni pe bancă, trei înfrângeri și o remiză.