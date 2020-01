VIDEO | Primele DECLARATII ale lui Florinel Coman dupa ce a inscris "Golul Anului 2019". Cat s-a antrenat pentru executia GENIALA din meciul cu Anglia

Florinel Coman a fost castigat premiul "Golul Anului 2019".

Jucatorul lui FCSB a castigat premiul pentru cel mai bun gol al anului trecut. Golul premiat a fost cel din meciul cu Anglia, in care a marcat cu o executie superba din afara careului. Florinel Coman a vorbit despre reusita sa, multumindu-le suporterilor care l-au votat in finala cu George Puscas.

"Multumesc pentru premiul acordat! Le multumesc tuturor suporterilor care m-au votat, ce pot spune, a fost un an foarte greu, dificil, in care am muncit foarte mult si, din fericire, s-au vazut si performantele.

Este foarte greu sa spun ce am simtit atunci, pe moment, am intrat concentrat, intr-un moment cheie al meciului. Din fericire am reusit sa scot acel penalty si am vazut fericirea pe chipul fanilor romani. A fost un sentiment extrem de placut, cu care nu m-am mai intalnit.

Cred ca turneul m-a lansat in acest an, de acolo am avut o incredere foarte mare, pe care am luat-o cu mine in campionat.

Sincer, lucrez foarte mult, dupa fiecare antrenament ramanem mai multi colegi si exersam suturi, lovituri libere, centrari", a declarat Florinel Coman pentru FRF.