Victor Pițurcă, analiză după victoria României cu Armenia 

Echipa națională a obținut o victorie importantă pentru accederea la Campionatul Mondial. Elevii lui Rădoi s-au impus pe stadionul din Ghencea în fața Armeniei, 1-0, și și-au asigurat locul doi în Grupa J cu două meciuri înainte de final.

Invitat la PRO TV, fostul selecționer al naționalei a mărturisit că cele mai importante au fost cele trei puncte, însă a menționat că în multe momente s-a văzut lipsa de experiență a jucătorilor lui Rădoi.

Pițurcă: „Cred că putem învinge Islanda”

„Mie îmi era foarte frică de acest joc, am reușit în Germania un joc bun, am pierdut pe nedrept. Meritam remiza. Îmi era teamă de acest joc, bine că am reușit să înscriem pentru că nu am avut ocazii multe. Prima repriză, 25 de minute, am jucat destul crispat, jocul defensiv al armenilor a fost unul destul de bun, a venit acel gol care ne-a descătușat, a venit un final de repriză destul de bun. Păcat că nu am reușit să înscriem și al doilea gol.

Cea de-a doua repriză a fost mai grea, ceea ce denotă că mulți jucători de la noi nu au experiență. Se gândeau că e 1-0 și au avut emoții. Bine că am obținut victoria. Avem două jocuri, unde totul e la mâna noastră. Eu cred că putem învinge Islanda. Ei nu mai au motivație”, a declarat Victor Pițurcă la finalul meciului.