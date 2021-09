Victor Pițurcă, atac dur către FRF: ”O gafă enormă”

Acesta s-a declarat nemulțumit de un eveniment petrecut acum patru luni. Mai exact, el s-a referit la incidentele din primul meci de la EURO 2020 jucat la București, între Austria și Macedonia.

Atunci, Federația a invitat politicieni la tribuna VIP, în timp ce membrii „Generației de Aur” au primit bilete la tribuna a doua. Fostul selecționer a atacat decizia de atunci.

„Asta a fost o gafă enormă din partea federației. Nu pot să îmi imaginez cum au putut să facă această gafă. Un Hagi, Dorinel Munteanu, fotbaliști mari care au jucat pentru această țară, mai importanți ca președintele UEFA. Ei, la cele mai bune locuri, apoi ceilalți la care vin.

Stau oamenii care au obținut performanțe. România este cunoscută datorită lor. Fotbaliștii stau în mijloc, iar politicienii mai la stânga, la dreapta. Asta a fost situația”, a declarat Victor Pițurcă, pentru ProSport.

De asemenea, Pițurcă recunoaște că a fost invitat la meciurile de la EURO, însă nu a onorat invitația când a observat că nu îi este pus la dispoziție un loc de parcare.

„Să știți că am fost și eu invitat de către Răzvan Burleanu. Am fost invitat, am vorbit cu secretara lui și i-am spus că trimit pe cineva să-mi ia biletul. Dacă faci o invitație cuiva la un joc și nu-i dai parbriz… atunci, m-am scuzat, am spus că a intervenit o problemă și nu mai merg la meci.

Probabil, locul meu era la tribuna a doua și atunci m-am bucurat că n-am mers, mai ales că eram angajat la Pro TV atunci. A fost o gafă enormă din partea Federației. Nu pot să-mi imaginez așa ceva!

