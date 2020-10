Un fost selectioner vorbeste despre saptamana "HORROR" pe care a avut-o nationala: "Nu ma surprinde aceasta situatie!"

Nationala Romaniei a inregistrat contraperformanta de a avea trei infrangeri consecutive in meciurile oficiale.

Fostul selectioner dintre anii 2009-2011, Razvan Lucescu, la incercat sa explice motivele pentru care Romania a avut rezultate slabe in aceste meciuri de calificare. El este de parere ca nationala are nevoie de jucatori buni care sa evolueze la un nivel inalt, pentru a face performanta.

"Nu ma surprinde aceasta situatie, pentru ca putem vorbi despre un fotbal in criza mare, asa cum vorbim despre o societate in criza, iar fotbalul e oglinda societatii. Avem jucatori de talent, dar nu e suficient. E nevoie sa evolueze, sa aiba o educatie profesionala, pe care noi nu o avem. E nevoie sa joace la echipe competitive, sa dea un alt gen de incredere."

"Nu avem nici aceste lucruri. Daca nu le aveam pe astea, avem nevoie de jucatori care sa evolueze in afara la cluburi care sa-i foloseasca, dar sunt putini titulari afara. Sunt destule probleme. Dar nu inseamna ca nu se schimba ceva in doi-trei ani, conjuncturile sunt importante in viata si in fotbal."

"Mai e de retinut un lucru: fotbalul nostru nu a fost niciodata constant, a avut doar momente determinante de anumite conjuncturi. Ma refer la Mondialul din 1970, Craiova din 1983, Steaua si Dinamo in Europa, Campionatele Mondiale din anii 1990, dar perioada se incheie in 2000. Apoi nu am mai avut nimic pana in 2006, cu Rapid si Steaua la un nivel important in cupele europene. S-a creat acea emulatie cu Chivu, Mutu, Marica", a declarat Razvan Lucescu pentru LookSport.

Cu Razvan Lucescu pe banca, Romania a inregistrat de asemenea trei infrangeri consecutive, insa in meciuri amicale: 0-2 cu Israel, 2-3 cu Ucraina, 0-1 cu Macedonia de Nord.