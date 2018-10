ULTIMA ORA! Amical de LUX pentru Romania U21 la Cluj! Cu ce FORTA din Europa s-a inteles FRF

Calificata la EURO, nationala de tineret si-a aflat una din adversarele din partidele amicale de pregatire.

Romania U21 va intalni Belgia U21 pe 15 noiembrie la Cluj, anunta FRF. Meciul va avea loc pe stadionul unde pustii lui Radoi au atras 13.000 de oameni pentru intalnirea cu Tara Galilor.



COMUNICAT FRF

Nationala U21, calificata la Campionatul European de anul viitor, va disputa o partida amicala in compania reprezentativei similare a Belgiei, formatie care se va afla si ea in Italia, in vara viitoare, la turneul final. Partida se va disputa joi, 15 noiembrie, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca.

Informatii privind biletele si ora de disputare a partidei vor fi anuntate ulterior pe site-ul www.frf.ro.

Astfel, tricolorii revin in Gruia dupa partida cu Tara Galilor, disputata pe 12 octombrie, castigata de echipa antrenata de Mirel Radoi cu scorul de 2-0, si care a stabilit un nou record de audienta la un meci al nationalei U21 in ultimii 30 de ani.

12.588 spectatori au fost prezenti pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca la partida Romania U21 – Tara Galilor U21