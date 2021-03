"Trebuie sa fim RAZBOINICI, sa nu avem niciun regret la final!" Burca, despre duelul de FOC cu Germania! Ce coechipier l-a impresionat

Romania infrunta Germania duminica, de la ora 21:45, IN DIRECT pe Pro TV si WWW.SPORT.RO.

"Tricolorii" sunt deja cu gandul la cel mai tare meci al acestei primaveri si sunt motivati sa dea totul pentru a obtine un rezultat pozitiv.

Andrei Burca a declarat pentru FRF TV ca jucatorii lui Mirel Radoi sunt determinati sa arate ca niste razboinici in duelul cu Germania, promitandu-le fanilor ca vor da tot ce au mai bun.

"Macedonia de Nord e o echipa buna, am simtit-o pe propria piele, dar consider ca la noi este cheia. Trebuie sa fim mai atenti si sa nu mai lasam pe nimeni sa ne egaleze de la 2-0 pe viitor.

Noi suntem constienti ca intalnim o echipa foarte buna, cu cei mai buni jucatori, care evolueaza la echipe de top din Europa. Dar suntem un grup unit, formam o echipa puternica si trebuie sa suferim pentru orice minge, sa ne ajutam intre noi si doar asa putem obtine rezultate.

Nu va fi un meci usor cu Germania din punct de vedere fizic. Pe plan mental, trebuie sa intram determinati si sa dam totul pentru noi, pentru tara. Doar asa putem obtine ceva. Trebuie sa fim razboinici, sa nu avem niciun regret cand iesim de pe teren. Sa stim ca am lasat acolo si ultima picatura de energie si cat va arata tabela la sfarsit ramane de vazut.

Suporterilor le multumim ca sunt alaturi de noi, ca ne urmaresc la fiecare meci si le transmitem ca vrem sa stie ca vom intra pe teren, din primul pana in ultimul minut, dand tot ce avem mai bun din noi", a spus Andrei Burca.

Fundasul a vorbit si despre coechipierul care l-a impresionat in meciul cu Macedonia de Nord, dar si despre importanta calificarii la Campionatul Mondial.

"Pot spune ca am ramas impresionat de Mihaila, am jucat contra lui, mi s-a parut un jucator bun, dar ce am vazut in ultima vreme in Serie A si aseara pe teren, cu Macedonia de Nord m-a impresionat si nu pot sa spun decat jos palaria pentru el.

Este cel mai mare vis, in primul rand sa iti reprezinti tara si in al doilea rand sa mergi la un turneu final cum este Cupa Mondiala. Nu conteaza varsta, trebuie sa ajungem acolo si stim ca avem mult de munca", a adaugat Burca.

