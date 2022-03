"Suntem fericiți să-l avem aici". Dennis Man, discurs de susținere pentru Edi Iordănescu după egalul cu Israel

"Tricolorii" au avut victoria în mâini în prima repriză, după ce Alexandru Cicâldău a deschis scorul, în minutul 10, din pasa lui Dennis Man. Apoi, în minutul 23 al partidei, căpitanul Vlad Chiricheș a reușit o recuperare perfectă la jumătatea terenului și a plecat pe contraatac, pasându-i lui Man, care a marcat.

În a doua repriză, Dabbur a marcat în minutul 57, după ce Ivan l-a scăpat din marcaj, iar apoi, același Dabbur a reușit 'dubla', după încă o serie de greșeli în lanț a defensivei României, în minutul 86.

Dennis Man a fost unul dintre jucătorii care s-au remarcat în meciul cu Israel, bifând o evoluție solidă după câteva zile în care a fost bolnav și nu a putut evolua cu Grecia.

"M-am simțit bine, puțin pe final am resimțit că am stat câteva zile bolnav. În final mă bucur că am reușit să joc un meci întreg și am dat cât am putut să ajut echipa.

Mister a venit cu încredere în noi, ne-a spus de la început că are încredere în noi, suntem fericiți să-l avem aici.

Numărul 10 este un tricou foarte important pentru echipa națională, pentru mine contează mai mult emblema din fața lui decât ce ține pe spate. Am ținut de numărul 98 pentru că așa am început la UTA Arad", a declarat Man la finalul meciului la PRO X.