Nu e totul roz la Madrid: oficialii de la Real il contrazic pe Zidane! Antrenorul vrea sa-l pastreze, dar clubul vrea sa-l dea imprumut: "Imi place foarte mult"

Zinedine Zidane vrea sa se bazeze pe unul dintre jucatori in sezonul urmator, insa oficialii vor sa-l dea sub forma de imprumut.

Brahim este unul dintre jucatorii pe care Zinedine Zidane si-ar dori sa se bazeze sezonul urmator la Real Madrid. Daca pe Vinicius, un alt tanar jucator, antrenorul francez nu il considera un om de baza, Brahim se numara printre cei in care are incredere, scrie AS.

"Este incantat de Brahim", o spun oamenii din club.

Totusi, oficialii considera ca Brahim, in varsta de 19 ani, are nevoie sa mearga sub forma de imprumut la o alta echipa, pentru a capata experienta. Pozitia clubului este opusa dorintei lui Zidane.

"Vreau sa raman la Madrid, da. Si da, vreau sa joc la cel mai bun club din lume!", a spus Brahim dupa meciul cu Real Sociedad, in care a reusit sa inscrie un gol.

Brahim, preferat in locul lui Vinicius

Zinedine Zidane l-a laudat si el pe Brahim, pe care il prefera in lot in locul lui Vinicius.

"Imi place ca isi foloseste ambele picioare cand merge sa inscrie. Este un jucator bun, foarte interesant si tanar. Vom vedea ce vom face anul urmator, dar, pentru moment, el a aratat foarte bine in putinele minute jucate", a declarat Zidane.

Desi nu a avut multe oportunitati sa arate ce poate, in putinele aparitii, Brahim a inscris doua goluri si a avut o pasa de gol.