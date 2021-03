Stoichita surprinde dupa egalul Romaniei cu Olanda: "Ma asteptam la mai mult, ma asteptam sa castigam!"

Nationala de tineret a Romaniei a remizat cu Olanda in primul meci de la Campionatul European, scor 1-1.

Olanda a deschis scorul in minutul 16 in urma unui corner, iar echipa lui Mutu a egalat 4 minute mai tarziu printr-un gol de exceptie marcat de Ciobanu din lovitura libera.

Dupa meci, directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, a spus ca se astepta ca 'tricolorii mici' sa castige aceasta partida, dar a recunoscut ca a fost un rezultat echitabil.

"Sunt bucuros, dar nu entuziasmat. Ma asteptam la mai mult, ma asteptam sa castigam. Puteam sa si castigam, cum puteam sa si pierdem. Prima repriza le-a apartinut lor, iar a doua cred ca noua si din punct de vedere tactic si din punct de vedere al periculozitatii in fata portii. Am avut mult mai multe actiuni de gol. Una peste alta, echitabil rezultatul si pentru mine important e faptul ca am fost la nivelul Olandei. E un bun si un meci nul pentru ca ne da sansa sa luptam pentru calificarea in faza urmatoare a competitiei.

E obligatorie victoria cu Ungaria. In prima repriza a fost o teama care poate a fost normala, pentru multi a fost un debut la o astfel de competitie. E normal sa fie si anumite nesincronizari, anumite lucruri care nu au mers.

Ei nu au avut nicio ocazie in a doua repriza, in afara de interventia lui Vlad", a spus Stoichita la Digi Sport.