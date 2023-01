Federația Română de Fotbal și brandul de bere Bergenbier au semnat un contract de sponsorizare al echipei naționale de fotbal. Marca este produsă de Bergenbier SA, parte a grupului canadian Molson Coors, al treilea producător de bere la nivel mondial, care a plătit 2,6 miliarde de euro, în aprilie 2012, pentru achiziție.

Compania a fost fondată în 1994 și a fost sponsor al "tricolorilor" la unele dintre marile performanțe din ultimele decenii, respectiv participarea la CM 1998 (câștigarea grupei cu Anglia, Columbia și Tunisia / eliminare în optimile de finală în fața Croației, semifinalista turneului final) și la Euro 2016 (1-2 cu Franța, finalista competiției / 1-1 cu Elveția / 0-1 cu Albania). Între 2010 și 2014, prima divizie de fotbal s-a numit Liga 1 Bergenbier după semnarea parteneriatului dintre LPF și brandul de bere.

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal:

"E un moment de bucurie, fiindcă brandul Bergenbier a revenit alături de echipa națională. E un brand care a fost și va rămâne un brand apropiat al fotbalului românesc. Sunt convins că împreună vom putea să realizăm lucruri importante pentru dezvoltarea celui mai iubit sport din țara noastră. Clauzele sunt confidențiale, dar pot să vă împărtășesc că de la an la an nevoile noastre sunt în creștere. Mai ales că investițiile sunt pe un fond ascendent, pentru activitatea echipelor naționale, pentru o experiență mai bună a suporterilor pe stadion, pentru infrastructura sportivă, pentru profesionalizarea angajaților, pentru organizarea competițiilor, inclusiv cele de juniori. De aceea este foarte important sprijinul pe care îl regăsim în mediul privat.

Alături de acest partener de încredere, naționala a reușit să se califice la Euro 2016, după aproape un deceniu de absență. De aceea sperăm că, începând cu anul acesta, echipa națională va avea posibilitatea să înregistreze din nou performanțe, care să ne bucure și să ne aducă împreună. Ne-am dori să fie o coincidență fericită, dar e o decizie de business, care are în spate și foarte multe emoții și un atașament. Vrem să revenim împreună în elita fotbalului european. Acest contract întărește, totodată, și strategia FRF, care se bucură de o apreciere înaltă în rândul partenerilor din mediul de business. Contractul se va derula pe o durată de cel puțin patru ani de zile. Bergenbier a încurajat dintotdeauna performanța, are o tradiție în sportul-rege din România, iar stadionul galben este deja un simbol al echipei naționale.

Federația Română de Fotbal a avut o inițiativă în trecut, în ceea ce privește posibilitatea de a consuma băuturi alcoolice pe stadioane. Bineînțeles, într-o anumită limită. Cu siguranță, ne dorim ca și în viitor să avem o asemenea reglementare în România, mai ales că această situație o regăsim în cele mai multe țări din Occident. Cred că face parte dintr-o cultură fotbalistică, de a putea să consumi bere pe stadion. Totodată, cred că acest lucru ar putea să ne ajute în ceea ce privește transformarea stadionului într-un spațiu mai civilizat.

(Ce se va întămpla mai întâi, să consume suporterii alcool pe stadioane sau să se califice echipa la un turneu final?) Ținând cont că posibilitatea calificării ține mai mult de zona sportivă, față de cealaltă, care ține de zona de legislație, unde rolul nostru este doar de a face propuneri, cred că este mai ușor să ajungem la un Campionat European. Mai ales că avem acest spirit de încredere, pe care îl împărtășim cu toții, la nivel de staff tehnic, la nivel de jucători, la nivel de administrație".

Mihai Voicu, manager general Bergenbier:

"Nu o să discut clauzele contractuale, pentru că sunt confidențiale, dar pot să vă asigur că parametrii contractului sunt în liniile etice pe care le urmărim ca și companie. Am regăsit prieteni vechi, am avut parte de o primire călduroasă la FRF. Suntem alături de fotbal încă de la începuturile noastre, ca și companie, ca și brand. Am trăit momente frumoase alături de echipa națională de fotbal, începând cu 'Generația de Aur', în 1998. Poate nu e o concidență și poate o să purtăm noroc echipei naționale în viitoarele preliminarii. Am fost împreună și la Euro 2016.

Poate că nu e cel mai bun context economic, poate că nici echipa națională nu e neapărat în cea mai bună formă. Eu sper să ne bucurăm în următoarele două campanii de calificare, pentru Euro 2024 și CM 2026. Ne așteptăm la meciuri frumoase și să încheiem cu succes aceste campanii. Obiectivul parteneriatului este unul de construcție, noi am fost alături de echipa națională mereu în momente de reconstrucție. Nu am fost doar în momentele bune, când naționala era 100%, am fost atunci când a fost nevoie. Cred că avem o echipă tânără și dornică de performanță, cu spirit puternic, așa cum este și brandul Bergenbier. Vom fi cu toții în galben, vom fi cu toții pentru România. Suntem alături de perieteni când este nevoie".

Cu ce companii colaborează acum FRF

Conform site-ului oficial al FRF, în acest moment, sponsorii echipei naționale de seniori a României sunt Penny (sponsor principal), Fortuna (sponsor oficial), Bergenbier (sponsor oficial), Autoklass (sponsor), Bucovina (sponsor) și Joma (sponsor tehnic). De asemenea, echipa U21 este finanțată de Penny (sponsor principal), Banca Transilvania (sponsor), Fortuna (sponsor) și Joma (sponsor tehnic), iar Cupa României beneficiază de ajutorul Timișoreana, Betano și Pambac. FRF mai are ca parteneri pentru diverse competiții și structuri brandurile 5 to go, Nordis, CIS Gaz, Regina Maria, Bucovina, Kigili, Tymbark, Sameday, Fenomeno și Unicef.

Foto - Gabriel Chirea