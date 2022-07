Silviu Lung Jr., drum liber către CFR Cluj? „Sunt liber de contract! Aștept să văd ce se va întâmpla!” 

Silviu Lung Jr. (33 ani) și-a încheiat contractul cu Kayserispor. După 5 ani petrecuți la clubul din Turcia, în care a adunat 131 de meciuri în toate competițiile, portarul a rămas liber de contrat.

În prezent, Lung Jr. a dezvăluit că se află în Craiova și că se pregătește alături de tatăl său. Portarul a dezvăluit că este în contact cu alte cluburi și că așteaptă ca totul să se rezolve în perioada următoare.

Silviu Lung: „Prioritar rămâne un transfer în străinătate!”

„S-a terminat contractul, au fost 3 ani frumoși, am primit oferta de prelungire după 3 ani. Am avut ofertă de a merge la echipe mai bine cotat din Turcia, dar având o relație foarte strânsă cu conducerea de la Kayseri, am spus că rămân acolo, mi-am dat cuvântul și am continuat încă 2 ani acolo. Au trecut acei 2 ani și sunt liber de contract.

Momentan sunt în vacanță la Craiova, mă bucur alături de familie. Mișcare am început să fac de o săptămână cu tata, ne antrenăm în fiecare dimineață. Dar pentru moment nu este nimic concret, mă focusez pe pregătirea mea și aștept să văd ceea ce se va întâmpla în săptămânile următoare. Prioritar rămâne un transfer în străinătate”, a declarat Silviu Lung Jr. la Sport Total FM.

De la Craiova, la Cluj?

Chiar dacă își dorește să mai joace în străinătate, Silviu Lung Jr. este dorit insistent de CFR Cluj. Dan Petrescu (54 ani) mai are la dispoziție doar doi portari în lot, pe Cristian Bălgrădean (34 ani) și Răzvan Sava (20 ani).

De-a lungul carierei, portarul a mai evoluat pentru Universitatea Craiova, Astra Giurgiu, alături de care a câștigat 4 trofee: un titlu, o Cupă a României și două Supercupe.