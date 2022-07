S-a vorbit despre varianta unui transfer al lui Florin Niță, care ar vrea să plece de la Sparta Praga. Se pare că CFR Cluj s-ar fi reorientat spre un alt portar român cu meciuri la națională, și anume Silviu Lung Jr. (33 de ani).

Pe Lung Jr, Dan Petrescu l-a pregătit în perioada petrecută la Kayserispor. Romanian Football anunță, pe Twitter, că mutarea portarului la campioana României este ”90 la sută făcută”, iar cei doi sunt aproape de a lucra din nou împreună.

Silviu Lung Jr. este unul dintre jucătorii care au decis în ultimul timp să se retragă de la naționala României. Portarul a vrut să se concentreze doar pe ce are de făcut la echipa de club.

EXCLUSIVE TRANSFER NEWS | CFR ????

According to an exclusive ITK source of mine, 33yo Silviu Lung Jr to CFR Cluj is 90% done!

The Kayserispor ???????? goalkeeper will be free of contract as of tomorrow, July 1st

A good alternative to Niță, who won’t join#CFRCluj #Kayserispor pic.twitter.com/yzIpMQkj6L