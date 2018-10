Anunt FABULOS dupa victoria Romaniei! Ianis Hagi pe lista unei semifinaliste Champions League!!! Unde poate ajunge

Veste de senzatie pentru Ianis Hagi dupa victoria cu Tara Galilor!

Il Messaggero scrie ca mijlocasul ofensiv al nationalei de tineret e dorit de AS Roma! Scouterii clubului l-au urmarit atent in ultima perioada. Monchi, unul dintre cei mai apreciati directori sportivi din lume, il vede potrivit pentru profilul Romei, semifinalista Champions League din sezonul trecut.

Faptul ca Ianis e impresariat de italianul Chiodi, acelasi care il reprezinta si pe antrenorul Romei, Di Francesco, ar putea ajuta negocierile. Di Francesco primeste recomandari periodice de la agent. Pe aceeasi filiera au aparut si discutiile dintre Roma si Standard Liege pentru Razvan Marin. Italienii au facut o oferta concreta pentru mijlocasul lui Standard Liege, in valoare de 7,5 milioane de euro, insa echipa din Liege nici n-a vrut sa auda!

Ianis Hagi a revenit in ianuarie in Liga 1, dupa un an si jumatate la Fiorentina, pentru care a avut insa numai doua aparitii.