Romania - Finlanda, 20:30, PROTV | Moment EMOTIONANT pe Ilie Oana: Lobont se retrage dupa 20 de ani LIVE pe www.sport.ro!

Romania se pregateste pentru Liga Natiunilor cu Finlanda, de la 20:30, in direct la PROTV.

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Reprezentativa Romaniei disputa marti, 5 iunie, de la ora 20:30, ultimul test inaintea debutului in noua competitie UEFA, Liga Natiunilor. Partida se joaca pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti si e transmisa in direct la PROTV.

Suporterii prezenti pe stadion vor putea asista la momentul retragerii din cariera de fotbalist a portarului echipei nationale, Bogdan Lobont, 40 de ani. Intregul sau parcurs de pana acum in fotbal va fi celebrat cu ocazia meciului de la Ploiesti IN DIRECT pe www.sport.ro.



Selectionerul Cosmin Contra pregateste meciul cu Muntenegru din debutul Ligii Natiunilor, din 7 septembrie, cu un amical in fata Finlandei, locul 62 in clasamentul FIFA.

Pregatiti din 2016 de Markku Kanerva, finlandezii vin la Ploiesti dupa o serie de prestigiu pentru istoria lor recenta. Ultima lor infrangere vine tocmai din iunie 2017, cand au pierdut acasa, 1-2 cu Ucraina, in preliminariile CM 2018.

Toamna anului trecut a insemnat insa un reviriment vizibil. In aceleasi calificari, Finlanda a invins cu 1-0 acasa Islanda, echipa calificata atat la Euro 2017 cat si la Mondialul din acest an, apoi in deplasare Kosovo, 1-0, s-a zbatut pentru o remiza pretioasa, 1-1 in Croatia, si a incurcat pe teren propriu Turcia, 2-2.

Ca sa arate ca nu a fost doar un foc de paie, nordicii au incheiat anul cu un amical increzator, 3-0 cu Estonia. Iar in 2018 au remizat cu Macedonia, 0-0, si au invins Malta, 5-0.

Lotul Romaniei pentru aceasta partida:

Portari: 1. Bogdan Lobont; 12. Ciprian Tatarusanu; 16. Florin Nita; 23. Silviu Lung

Fundasi: 2. Romario Benzar; 3. Alin Tosca; 4. Cristian Manea; 5. Ionut Nedelcearu; 11. Nicusor Bancu; 22. Cristian Sapunaru; 27. Mihai Balasa

Mijlocasi: 7. Alexandru Chipciu; 9. Dorin Rotariu; 10. Gheorghe Grozav; 14. Constantin Budescu; 15. Paul Anton; 17. Ciprian Deac; 18. Adrian Stoian; 20. Alexandru Cicaldau; 24. Dragos Nedelcu; 26. Dennis Man; 28. Alexandru Mitrita

Atacanti: 13. Alexandru Baluta; 19. George Tucudean; 29. George Puscas

Lotul Finlandei pentru jocul de la Ploiesti:

Portari: Lukáš Hrádecký (Eintracht Frankfurt), Anssi Jaakkola (Reading), Walter Viitala (Viborg)

Fundasi: Joona Toivio (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Jukka Raitala (Montreal Impact), Markus Halsti (Midtjylland), Jere Uronen (Racing Genk), Sauli Väisänen (SPAL), Juha Pirinen (HJK), Albin Granlund (Örebro), Henri Toivomäki (KuPS)

Mijlocasi: Tim Sparv (Midtjylland), Rasmus Schüller (Minnesota United), Robin Lod (Panathinaikos), Thomas Lam (Twente), Pyry Soiri (Shakhtyor Soligorsk), Simon Skrabb (IFK Norrköping), Moshtagh Yaghoubi (HJK), Glen Kamara (Dundee), Robert Taylor (Tromsø)

Atacanti: Tim Väyrynen (Hansa Rostock), Rasmus Karjalainen (KuPS), Berat Sadik (fara echipa)