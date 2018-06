Inca un roman e aproape de Serie A! E antrenat de o SUPER LEGENDA din fotbal

Venezia, la care evolueaza si un mijlocas roman, s-a calificat in semifinalele play-off-ului pentru accederea in Serie A.

La finalul sezonului regulat, Empoli si Parma au promovat direct in prima liga italiana. Urmatoarele 6 clasate - Frosinone, Palermo, Venezia, Cittadella, Bari si Perugia - s-au calificat pentru a juca play-off-ul, deoarece locul al treilea nu a terminat campionatul la o distanta mai mare de 10 puncte fata de locul al patrulea. In sferturile de finala, Cittadella a remizat cu Bari, scor 2-2 (in caz de egalitate se califica echipa mai bine clasata la finalul sezonului regulat), iar Venezia a invins-o clar pe Perugia, scor 3-0, prin golurile inscrise de Stulac, Modolo si Pinato. Semifinalele Venezia - Palermo si Cittadella - Frosinone se vor juca in sistem tur - retur, pe 6 si 10 iunie, in timp ce finala se va juca dupa acelasi format, pe 13 si 16 iunie.

La Venezia, echipa antrenata de Filippo Inzaghi, fostul mare atacant de la Juventus si Milan, evolueaza si mijlocasul roman Sergiu Suciu. El are 27 de ani si bifat in acest sezon 27 de meciuri si 1 gol pentru gruparea “arancioneroverdi ”. Acesta a fost titular in meciul cu Perugia, a avut o evolutie buna, dar a fost schimbat in minutul 67, ca masura de precautie, dupa ce primise un cartonas galben.



