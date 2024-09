Tricolorii primesc vizita lituanienilor în doua rundă din Grupa 2 a Ligii C din Nations League. În prima etapă, selecționata lui Mircea Lucescu a învins-o categoric pe Kosovo cu 3-0.

Răzvan Marin a spus cu ce a venit nou Mircea Lucescu la echipa națională: ”Asta ne-a motivat”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Lituania a fost prezent și Răzvan Marin, care și-a trecut numele pe tabela de marcaj împotriva kosovarilor.

Fotbalistul a mărturisit că echipa se simte bine și că se focusul în clipa de față este doar pe confruntarea cu lituanienii din Ghencea.

De asemenea, Răzvan Marin a evidențiat și că Mircea Lucescu a venit cu liniște și încredere la echipa națională.

”Suntem bine. E normal să fie puțină oboseală, dar suntem bine. Euforia a trecut. Acum trebuie să pregătim foarte bine meciul cu Lituania. Să continuăm cu o altă victorie. Să încercăm să rămânem pe primul loc după primele două meciuri. Nu știu dacă se aștepta cineva la un asemenea rezultat, dar cred că am arătat foarte bine și am arătat ce voiam să arătăm. Cu siguranță am știut ce voiam de la meciul din Kosovo. Am luat cele trei puncte și acum sperăm să continuăm la fel și în meciul cu Lituania.

(n.r. Cu ce a venit nou Mircea Lucescu?) Cu liniște. Cu încredere. Cu experiența dânsului și noi am încercat să asimilăm cât mai bine toate informațiile primite de la el. Asta ne-a și motivat să obținem un asemenea rezultat.

Noi oricum tot timpul am încercat să dăm totul pe teren, să arătăm cât mai bine. E normal să apară critici când nu sunt rezultate. Acum suntem într-un moment bun. Ne dorim să continuăm pe acest drum și să mulțumim, cât putem, pe toată lumea.

Sincer nici acum terenul era extraordinar (n.r. în Kosovo). Cred că încrederea pe care o avem noi ca grup contează foarte mult și asta ne-a adus în punctul ăsta”, a spus Răzvan Marin.