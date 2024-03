Selecționata lui Edward Iordănescu a prins o grupă accesibilă la EURO 2024, găzduit de Germania, cu Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B (DETALII MAI JOS) repartizate alături de România.

Radu Drăgușin a dezvăluit obiectivul României la EURO 2024, competiție transmisă de PRO TV, Pro Arena și VOYO

Radu Drăgușin, component al naționalei lui Edi Iordănescu, a ținut să evidențieze faptul că obiectivul reprezentativei e să obțină accederea în faza eliminatorie de la Campionatul European.

De asemenea, stoperul de la Tottenham Hotspur a precizat că abia așteaptă să îmbrace echipamentul naționalei la turneul final

”(n.r. Ești nerăbdător să evoluezi la un turneu final?) Cu siguranță, pentru asta am muncit un an jumătate alături de colegii mei, pentru asta am venit de fiecare dată aici determinați și motivați, să ajungem la euro.

S-a mai dus puțin din presiune, dar s-a ridicat ștacheta și noi trebuie să o ținem acolo.

(n.r. care e obiectivul realist al României la EURO?) Trecerea de grupe. În momentul în care noi suntem liniștiți, cu mintea clară și limpede, eu zic că putem să ne batem cu cei mai buni”, a spus Radu Drăgușin într-un interviu pentru FRF.

Grupa României la EURO 2024

România a fost repartizată în Grupa E la EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc la Hamburg.

Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina - Ucraina şi Israel - Islanda.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).