Prime de maxim 1100 de euro pentru jucatorii nationalei U21! Anuntul facut de ministrul Tineretului si Sportului

Jucatorii nationalei U21 pot fi recompensati de statul roman cu prime pentru calificarea in semifnale la EURO si la Jocurile Olimpice.

Romania U21 a reusit o performanta istorica in Italia, iar ministerul Tineretului si Sportului poate sa-i recompenseze cu pana la 1100 de euro de jucator. In plus, tinerii lui Radoi mai pot primi bani si pentru calificarea la Jocurile Olimpice. FRF ar trebui sa faca o solicitare in acest sezon.



"Cadrul legislativ si noua forma a HG 1447 permit acordarea de premii pentru performanta echipei nationale de fotbal U21 obtinuta la Campionatul European. "Tricolorii" nostri merita din plin aceste premieri din partea Statului si, in masura in care Federatia Romana de Fotbal va solicita oficial acest lucru, MTS va demara de indata procedurile pentru efectuarea acestor premieri", a declarat ministrul Bogdan Matei pentru Agerpres.

Ministrul spera ca actuala generatie de fotbalisti de la echipa nationala de tineret sa aiba curand performante si la selectionata de seniori: "Eu personal l-am felicitat pe presedintele Burleanu si extind felicitarile catre intreaga echipa si catre toti cei care au muncit la aceasta performanta, cu speranta ca in curand vom avea o noua generatie de jucatori de valoarea si la nivelul Generatiei de Aur".



Pentru ocuparea locurilor 3-4 la Campionatul European U21, componentii selectionatei de tineret a Romaniei pot primi din partea Guvernului, in baza HG 1477, 2.500 de lei in cazul in care performanta ar fi incadrata la locul 4, si 5.500 de lei daca se considera ca "tricolorii" au incheiat pe locul 3.

Sumele ar putea fi majorate de catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR), care, in baza actului normativ citat, poate acorda premii de pana la 3.000 de lei pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.



Romania nu a mai participat la Jocurile Olimpice din 1964, cand selectionata noastra ajungea in sferturile de finala. Aceasta va fi a patra participare a Romaniei in turneul olimpic de fotbal, dupa editiile din 1924, 1952 si 1964.