Pozele de pe Facebook ale jucatorilor de la U19, asa cum nu i-ai vazut niciodata pe teren // ROMANIA - UCRAINA, azi la PRO X, ora 19:00

Echipa U19 a Romaniei joaca in aceasta seara meciul decisiv de calificare la Euro 2018, cu Ucraina, in direct la PRO X.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Avem nevoie de un egal cu Ucraina pentru a ne castiga grupa la Turul de Elita si pentru a obtine un loc la Campionatul European, care se va desfasura in aceasta vara, in perioada 16-29 iulie, in Finlanda. Generatia condusa de Adrian Boingiu e poate cea mai talentata din ultimii ani, dar si pare formata din fotbalisti mai maturi decat cei de acum cativa ani. Daca Mitea apararea inconjurat de lautari, iar Daminuta in pielea goala, juniorii de acum par mai concentrati pe fotbal si mai atenti cu imaginea lor publica.

Am selectat cateva fotografii interesante de pe retelele de socializare. Andrei Vlad, portarul FCSB-ului, a urcat in vacanta din aceasta iarna pe acoperisul Domului din Milano. Vladimir Screciu are foarte multe fotografii cu frizerul preferat. Timisoreanul Denis Harut a dat o petrecere mare cand si-a sarbatorit majoratul.

Marco Dulca se viseaza un print arab, asa ca a incercat moda locala in timpul unei vizite in Dubai. Vlad Dragomir, mijlocasul lui Arsenal, isi iubeste foarte mult cainele si cei doi fac echipa chiar si la tenis de masa. Olimpiu Morutan, juniorul transferat de FCSB, nu a uitat ca e ardelean si a incercat o caciula traditionala de blana specifica zonei Clujului.

Robert Neciu, juniorul lui Hagi, isi saruta cu foc iubita, in timp ce Alex Matan, colegul sau, se plimba singur pe plaja cu o pereche de ochelari de vedere chic. Andrei Trusescu, fundas la AS Roma, revine de drag acasa de sarbatori si s-a fotografiat in timp ce isi imbratisa mama. In fine, Robert Moldoveanu, intre doua sedinte de fizioterapie la o clinica din Turcia, s-a dus sa ii ridice moralul fostului coleg Marius Alexe, si el accidentat grav la genunchi.

Imagini in galeria foto de mai jos