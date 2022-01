”Cea mai bună variantă”. Patronul din Liga 1 care îl vrea pe Boloni la națională

O finală în patru e aproape să se termine. Adrian Mutu (ex. FCU Craiova și naționala U21), Edward Iordănescu (ex. FCSB și CFR), Ladisau Boloni (ex. Panathinaikos, fost selecționer între iulie 2001 și iulie 2002) și Victor Pițurcă (fără job de doi ani, ultima dată la Universitatea Craiova, fost selecționer în 3 mandate, 1998-1999, 2004-2009, 2011-2014) s-au luptat pentru preluarea echipei naționale.

Ladislau Boloni pare favorit, fiind apreciat atât de suporteri, cât și de Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, care au mers până în Franța pentru a negocia cu el.

Totuși, omul care l-a adus în atenția FRF a fost Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani. În urmă cu aproape o săptămână, acesta a anunțat că a vorbit cu Boloni, care i-ar fi transmis că nu l-a căutat nimeni din partea FRF.

”Nu știu dacă am influețat decizia FRF, ci doar am făcut să îl repun în discuții. Dacă Boloni va semna cu naționala, va fi un lucru foarte bun pentru fotbalul nostru. E cea mai bună variantă dintre toate variantele posibile, inclusiv dintre cei de dinaintea lui, Dan Petrescu sau alții. Dacp va fi și cea aleasă va fi un mare câștig pentru fotbalul din România”, a comentat Valeriu Iftime situația, pentru PRO TV și Sport.ro.

Tehnicianul nu ar fi la prima experiență ca selecționer al României. A mai condus naționala între 2000 și 2001, pentru zece meciuri, apoi a acceptat oferta celor de la Sporting Lisabona, unde l-a antrenat pe Cristiano Ronaldo.

De-a lungul carierei, Ladislau Boloni le-a pregătit pe Nancy, naționala României, Sporting, Rennes, Monaco, Al-Jazeera, Standard Liege, Al-Wahda, Lens, PAOK, Al Khor, Al-Itiihad, Antwerp, Gent și Panathinaikos.